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Suavi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 08:15 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Suavi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Suavi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Suavi'nin avukatları müvekkilinin konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme, Suavi'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Suavi'nin "hal ve tavırlarını göz önünde bulundurarak" verilen cezayı 11 ay 20 güne düşürdüğünü açıkladı ve ceza 14 bin lira para cezasına çevrildi.

SUAVİ KİMDİR?

Mehmet Suavi Saygan, 1950'de Kırıkkale'de doğan Türk şarkı yazarı ve yorumcusudur.

Memur bir baba ile ev hanımı bir annenin dört çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Suavi'nin çocukluğu Kırıkkale'de geçti. Kırıkkale'de Meçhuller Grubunu kurdu ve aktif müzik hayatına başladı.

1968-1972 yıllarında üniversite öğrenciliği sırasında Ankara'da gece kulüplerinde değişik grup ve müzisyenlerle çaldı, söyledi. Okul giderlerini böylece karşılayan Suavi, aynı yıllarda kendi şarkılarını ve grubunu da oluşturmaya başlamıştı.

suavi

ODTÜ Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar orkestralarda bateri ve gitar çaldı, solistlik yaptı. Beyaz Güvercin İstanbul Yarışması'nda İki Gözüm İki Çeşme şarkısıyla ikinci oldu. Suavi, 1994 yılında da TRT'de Altın Anten yarışmasında "Yalıçapkını" isimli eseriyle birinci olup Kazakistan Almaata'da 24 ülkenin katıldığı Asya'nın Sesi (Voice Of Asia) yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Yarışmada jüri tarafından beş yıldır kimsenin layık görülmediği ve birincinin de üstünde kabul edilebilecek "Grand Prix" ödülünü aldı.

1997 yılında Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda De Lan şarkısıyla profesyonel kategoride en iyi besteci ve en iyi profesyonel yorumcu seçildi.

Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil gibi önemli isimlerin şiirlerini besteledi. Sigara kullanmayan sanatçı dağcılık ve dalgıçlık yapmaktadır. Profesyonel bir balık adam olan Suavi, 12 yıldır kendi grubu ile çalıp, toplamda 35 yıldır müzik ile uğraşmaktadır.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok büyük bir suç işlemiş, aman Allahım, iyiki asmamışlar.....
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