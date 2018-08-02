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Subaru, otomotivdeki tecrübesini helikopter üretimine taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

Geliştirilen 412EPX zorlu doğa koşullarında Japonya Kara Kuvvetleri’nin en önemli destekçisi olacak

İSTANBUL (AA) - Subaru Corporation ile Bell Helicopter, Japon Kara Kuvvetleri’nin kullandığı ve Bell firması tarafından üretilen askeri amaçlı helikopter UH-1J’nin yerine geçecek yeni helikopter için iş birliğine gitti.

Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, UH-X programı kapsamında BELL 412 EPI modeli temel alarak geliştirilen SUBARU BELL 412EPX modeli üretilecek. Geliştirilen 412EPX zorlu doğa koşullarında Japonya Kara Kuvvetleri’nin en önemli destekçisi olacak.

Açıklamada görüşlerine verilen Subaru Aerospace Company Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Shoichiro Tozuka, şunları kaydetti:

"SUBARU BELL 412EPX, BELL ile kurduğumuz ticari ilişkileri geliştirmek için harika bir fırsat sağlayacak. Ayrıca, mevcut UH-1J helikopterinin yerini alacak olan SUBARU BELL 412 EPX’in ilk teslimatlarını da 2022'de gerçekleştireceğiz. Teslim edeceğimiz yeni helikopterler Japonya’nın savunmasında ve afet yardımlarında kullanılacak."

Subaru Corporation aynı zamanda, Japonya’nın Aichi bölgesindeki Handa şehrinde yer alan Handa Üretim Tesisi'nde büyük boy çift motorlu ticari uçak Boeing 777 ile orta boy ticari uçak Boeing 787'nin orta kanat kutularını ve Japonya Savunma Bakanlığı için deniz devriye uçağı (P-1) ile kargo taşıma uçağının orta kanat kutularını üretiyor.

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