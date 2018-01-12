Subaru XV, sınıfının en güvenli otomobili seçildi

İSTANBUL (AA) - Subaru, Euro NCAP'in açıkladığı 2017'nin kendi kategorilerinde en güvenli otomobilleri listesinde, "En Güvenli Küçük Aile Otomobili" unvanını yeni Subaru XV ve Impreza ikilisi ile kazandı.

Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, Subaru XV ve Subaru Impreza modelleri, toplam 4 klasmanın 3'ünde (yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu koruması ve yaya koruması) kendi kategorilerinde en yüksek puanları toplayarak bu ödüle ulaştı.

Ayrıca, bu modeller EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi kapsamında test edilen Çarpışma Önleyici Frenleme ve Şeritte Kalma Asistanı kategorilerinde başarılarından dolayı özel güvenlik ödülünü de kazandı.

Subaru XV, yetişkin yolcu koruma kategorisinde yüzde 94'lük oranı yakalayarak kendi segmentinin en güvenlisi olurken, çocuk yolcu korumasında yüzde 89, yaya korumasından da yüzde 84 orana ulaşarak benzer bir başarıyı yakaladı.

Euro NCAP yeni otomobil değerlendirme standardına göre çarpışma testlerinden 5 yıldız alan Subaru XV ve Subaru Impreza, Subaru Global Platform'un kullanıldığı ilk seri üretim modeller. Güvenlik ve konfor anlamında standartların belirlenebildiği bu yeni platform sayesinde sadece Euro NCAP gibi Avrupalı kuruluşlardan değil Japonya'da JNCAP ve Kuzey Amerika'da da IIHS'den özel güvenlik ödüllerini kazanmayı sürdüren Subaru, 2025 yılına kadar üreteceği tüm yeni otomobillerde benzer bir başarıyı hedefliyor.