Subaşıoğlu’ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutlamak için yayımladığı mesajda, “18 Mart 1915 sabahında boğazdan kolayca geçeceklerini düşünen düşman donanmasını, Çanakkale Boğazı’nın derin mavi sularına gömen ordumuz, bu milletin esaret hayatı yaşamayacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Çağın en güçlü devletlerine karşı ordumuz direniş örneği göstermiş ve tam anlamıyla destan yazmıştır. Çanakkale Zaferi, dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, dengelerin değiştiği, Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin yakıldığı bağımsızlık ve inanç mücadelesi olmuştur. 18 Mart’ta kazanılan zafer, tüm dünyaya Çanakkale’nin geçilmeyeceğini göstermiştir” dedi. Başkan Subaşıoğlu mesajının devamında, “İman dolu göğüsleriyle, müthiş bir mücadele örneği gösteren, vatanı, toprağı, milleti ve bayrağı uğruna canlarını ortaya koyan, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.