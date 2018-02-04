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Şubat ayında meyve ağaçları çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 19:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Şubat ayı olmasına rağmen meyve ağaçlarının çiçek açması şaşırttı.Bursa merkez ilçelerinde bahardan kalma günler yaşanıyor.

Şubat ayında meyve ağaçları çiçek açtı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Şubat ayı olmasına rağmen meyve ağaçlarının çiçek açması şaşırttı.
Bursa merkez ilçelerinde bahardan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyreden bazı meyve ağaçları çiçek açtı. Orhaneli’de meyve bahçelerindeki ağaçların Şubat ayında çiçek açtığını gören vatandaşlar "İlk defa bu mevsimde meyve ağaçlarının çiçek açtığını gördük. Çok ilginç. Şaşılacak bir durum” diye konuştu.

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