Subaylara mezuniyet, uzman erbaşlara yemin töreni

ISPARTA/BURDUR (AA) - Isparta'ta ve Burdur'da eğitimlerini tamamlayan subaylar ile uzman erbaşlar için mezuniyet ve yemin töreni düzenlendi.

Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda düzenlenen törene Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve Piyade Albay Fatih Köroğlu ile askerlerin aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, eğitimlerini tamamlayan 1. dönem muvazzaf subaylara Tuğgeneral Bozdemir, Albay Köroğlu ve rütbeli askerler tarafından diploma verildi, broveleri takıldı.

Tuğgeneral Bozdemir, törende yaptığı konuşmada, subayların özveri ve gayretle ulaştıkları başarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Askerlerin zorluklara rağmen başarı umutlarını kaybetmediklerini ifade eden Bozdemir, şöyle devam etti:

"Azim, çaba ve üstün iradeyle imkansızı başardınız. Bundan sonra temel vazifeniz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan ilerlemek, vatanın, milletin menfaatini her şeyin üstünde tutmak, yüce milletimizin onurunu ve şerefini korumak, şartlar ne olursa olsun kanınızın son damlasına kadar alacağınız vazifeyi başarmaktır. Üzerimizde taşımış olduğunuz bu üniforma asil Türk milletinin ve onun ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelinin en şerefli simgesidir. Üniformamızın onurunda aziz şehitlerimizin mübarek kanı ve kahraman gazilerimizin verdiği zorlu mücadelelerin büyük bir payı vardır. Bu şanlı üniformayı taşımak büyük sorumluluk gerektirir."