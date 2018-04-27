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Subaylara mezuniyet, uzman erbaşlara yemin töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 20:31 | Son Güncelleme

Isparta ve Burdur'da eğitimlerini tamamlayan subaylar ile uzman erbaşlar için mezuniyet ve yemin töreni düzenlendi - Komandolar tarafından gerçekleştirilen gösteri ilgiyle takip edildi

ISPARTA/BURDUR (AA) - Isparta'ta ve Burdur'da eğitimlerini tamamlayan subaylar ile uzman erbaşlar için mezuniyet ve yemin töreni düzenlendi.

Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda düzenlenen törene Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve Piyade Albay Fatih Köroğlu ile askerlerin aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, eğitimlerini tamamlayan 1. dönem muvazzaf subaylara Tuğgeneral Bozdemir, Albay Köroğlu ve rütbeli askerler tarafından diploma verildi, broveleri takıldı.

Tuğgeneral Bozdemir, törende yaptığı konuşmada, subayların özveri ve gayretle ulaştıkları başarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Askerlerin zorluklara rağmen başarı umutlarını kaybetmediklerini ifade eden Bozdemir, şöyle devam etti:

"Azim, çaba ve üstün iradeyle imkansızı başardınız. Bundan sonra temel vazifeniz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan ilerlemek, vatanın, milletin menfaatini her şeyin üstünde tutmak, yüce milletimizin onurunu ve şerefini korumak, şartlar ne olursa olsun kanınızın son damlasına kadar alacağınız vazifeyi başarmaktır. Üzerimizde taşımış olduğunuz bu üniforma asil Türk milletinin ve onun ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelinin en şerefli simgesidir. Üniformamızın onurunda aziz şehitlerimizin mübarek kanı ve kahraman gazilerimizin verdiği zorlu mücadelelerin büyük bir payı vardır. Bu şanlı üniformayı taşımak büyük sorumluluk gerektirir."

Törende komandolar tarafından gerçekleştirilen gösteri ilgiyle izlendi. Törenin sonunda askerler, bando eşliğinde tören geçişi yaptı. Daha sonra aileler, çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi.

- Burdur

Burdur'da 119 uzman erbaş düzenlenen törenle yemin etti.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans Salonunda düzenlenen törene, Burdur Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Antalya Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, gaziler ve uzman erbaşların yakınların aileleri katıldı.

Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanlığında eğitim gören uzman erbaşlar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ve sancağın önünde silaha el basarak yemin etti.

Törende eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan uzman erbaşlara protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, törende yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan gelişmelerden kaynaklanan risklerin, gelecek için daha nitelikli personel yetiştirilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

Uzman erbaşları mezun etmenin gurur ve onurunu yaşadıklarını ifade eden Tokçalar, "Komutanlık olarak bizler içinde bulunduğumuz risk ortamını da değerlendirerek güzel yurdumuzun her karış toprağında üstün vazife bilinciyle görev yapacak personelleri yetiştiriyoruz." dedi.

Yemin eden uzman erbaşlar Zırhlı Birlikler Marşı'nı okudu.

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