Şube Başkanı Mağal’dan ‘döner sermaye’ açıklaması

Sağlık-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, ‘döner sermaye’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık-Sen Ağrı Şubesi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Fevzi Mağal, ‘döner sermaye’ sisteminin değiştirilmesini istedi. Sağlık çalışanlarına ödenen ücretin ödenmesi gereken ücretin yarısını ancak karşıladığını belirten Mağal, “Maksimum performans ile çalışmakta olan sağlık çalışanlarına ödenen ücret, ödenmesi gereken ücretin ancak yarısına karşılık gelmektedir. Dolayısı ile sağlık çalışanlarının hakları performans sistemi ile gasp edilerek cezalandırılmaktadır.

Döner sermaye sisteminin, sağlıkta dönüşümün birinci aşamasında, artan iş yükü sebebiyle çalışanların motivasyonunu arttırmak için hayata geçtiğini fakat son dönemde artan maliyetler karşısında neredeyse hiç artmayan ve sürekli düşüş gösteren döner sermaye tutarları motivasyonu arttıran değil; bilakis “motivasyonu yok eden” bir uygulama halini almıştır” dedi.

Adaletli bir döner sermaye sistemi istediklerini vurgulayan Şube Başkanı Mağal, “Hekim dışındaki sağlık hizmetleri sınıfı, genel idari hizmetler sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının neredeyse tamamı, sabit üstü ek ödeme alamaz hale gelmiştir. Tüm bu ücret adaletsizliğine hayır diyor ve adaletli bir döner sermaye sistemi istiyoruz. Mesleki memnuniyetin yüksek olması isteniyorsa işe ilk olarak ücret adaletsizliğini ortadan kaldırmakla veya en azından eşitler arasında adaleti sağlamakla başlanmalıdır. Sistemde acil ve köklü önlemler alınmazsa bir süre sonra bütün sağlık çalışanları sabit ek ödemeye mahkûm olacaktır. Çalışanların neredeyse tamamının memnuniyetsiz olduğu döner sermaye sisteminde ivedilikle köklü değişikliklere gidilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.