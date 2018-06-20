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Şubeye gitmeden ticari kredi kartı başvurusu Akbank'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ulutaş: - "Akbank olarak, KOBİ'lerin harcamalarını çek-senet kullanmadan kolayca taksitlendirebilmeleri ve harcamalarını kolayca takip edebilmeleri için tamamen dijital, çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ticari kredi kartı sahibi olma imkanı sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Akbank'ın yeni hizmetiyle, Akbank müşterisi olsun ya da olmasın, ticari kredi kartı almak isteyen tüm şahıs firmaları, Akbank.com ya da Akbank Direkt'ten 7/24 şubeye gitmeden kart başvurusu yapabilecek.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, uçtan uca dijital, şubesiz POS başvuru ve değerlendirme sürecine ticari kredi kartını da ekleyerek dijitalleşmede öncü rol üstlenmeye devam ediyor.

Artık, Akbank müşterisi olsun ya da olmasın, şahıs şirketleri işlerine ara vermeden 7/24 başvuru imkanı ile ticari kredi kartı sahibi olabilecek. Tek yapmaları gereken bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonlarından Akbank.com ya da Akbank Direkt’i açarak, ticari kredi kartı başvurusunda bulunmak olacak. Başvurunun olumlu olması halinde anında onay ile kartları kayıtlı adreslerine en kısa sürede teslim edilecek.

Nakit ihtiyacından şirket ödemelerine birçok ticari işlem yapan KOBİ'ler, Akbank’tan alacakları ticari kredi kartı sayesinde bireysel kartlarını kullanırken karşılaştıkları taksit kısıtlaması (akaryakıt, telekomünikasyon, gıda gibi sektörlerde) gibi durumlarla karşılaşmayacak. Bunun yanında kart limiti kadar nakit avans kullanımı imkanından faydalanırken, tercihlerine göre Axess Business ile chip-para, Wings Business ile mil biriktirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, "Akbank olarak, KOBİ'lerin harcamalarını çek-senet kullanmadan kolayca taksitlendirebilmeleri ve harcamalarını kolayca takip edebilmeleri için tamamen dijital, çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ticari kredi kartı sahibi olma imkanı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Akbank Direkt'in sağladığı kolaylıklara işaret eden Ulutaş, ayrıca Akbank Direkt ile KOBİ'lerin kredi kartlarından geçen işlemleri çok daha yakından takip ederek, erteleme ve taksitlendirme gibi işlemlerini diledikleri zaman diledikleri yerde gerçekleştirebildiklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Akbank ticari kredi kartı başvurusu

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