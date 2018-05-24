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Suç örgütlerine nefes aldırılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

KOM birimlerince, yılbaşından bu yana organize suç örgütlerine yönelik 63 operasyonda gözaltına alınan 968 şüpheliden 374'ü tutuklandı - Geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayısı yüzde 125, tutuklanan şüphelilerin sayısı yüzde 209 arttı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince, yılbaşından bu yana organize suç örgütlerine yönelik 63 operasyonda gözaltına alınan 968 şüpheliden 374'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM birimlerinin organize suç örgütleriyle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda 1 Ocak-23 Mayıs tarihlerinde organize suç örgütlerine yönelik 63 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 968 zanlıdan 374'ü cezaevine gönderildi.

Aramalarda 90 tabanca, 24 kurusıkı tabanca, 84 av tüfeği, 5 bin 341 fişek ve 353 çek/senet ele geçirildi.

Söz konusu sürede en çok operasyonun düzenlendiği il, 16 operasyonla İstanbul oldu. Başkent ise 5 operasyonla İstanbul'u takip etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre, operasyonların sayısı yüzde 125, tutuklanan şüphelilerin sayısı yüzde 209 arttı.

Başarılı operasyonlar sonucu ele geçirilen suç unsurlarından tabancalarda yüzde 96, av tüfeklerinde yüzde 500 ve fişeklerde yüzde 123'lük artış kayıtlara geçti.

Organize çetelere yönelik çalışmalarda son iki yılın istatistikleri kıyaslandığında tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 100, ele geçirilen tabanca sayısında yüzde 181, el bombalarında yüzde 100 ve uzun namlulu silahlarda yüzde 650'lik artış dikkati çekti.

- Yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlardan bazıları

Alaattin Çakıcı'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheli yakalandı.

Sarallar suç örgütü elebaşı İlyas (Alaettin) Saral, İstanbul'da saklandığı ofiste gözaltına alındı.

İstanbul'da Hacısüleymanoğulları suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili Öztürkler suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Sarallar suç örgütü elebaşılarından Sultan Selim Saral grubuna yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Sarallar suç örgütünün alt kolu olan ve Fatih İnalkoç ile Fatih Sarıalioğlu'nun (Saral) elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

2017'de İstanbul'da düzenlenen operasyonda aranan örgüt elebaşı Fırat Delibaş, bir adamıyla yakalandı.

Kamuoyunda "uyuşturucu baronu" olarak bilinen ve 2014'teki silahlı saldırıda kızı ve şoförü hayatını kaybeden Naji Sharifi Zindasti'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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