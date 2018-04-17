SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ; SERDAR SİTOÇİ CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ

* İstanbul'da Organize Suç Örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

* Gözaltına alınan şüpheliler arasında Ataköy'de Kemal Serdar Sitoçi'yi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen S.S. de yer alıyor.

* Şüphelilerin 21 olay gerçekleştirildikleri tespit edildi.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih İnalkoç ve Fatih Saral tarafından yönetildiği iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 31 kişiyi gözaltına aldı.

SİTOÇİ CİNAYETİ DE ÇÖZÜLDÜ

4 Nisan'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 2 kılıç, 2 çelik yelek, bin 31 mermi ve fişek ele geçirildi. Yapılan incelemede gözaltına alınanlar arasında bulunan S.S.'nin 23 Şubat'ta Ataköy'de spordan dönen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi'yi öldüren kişi olduğu belirlendi. S.S.'yi görgü tanıklarının da teşhis ettiği belirtildi.

21 FARKLI OLAYDAN İŞLEM YAPILDI

Şebekenin Bakırköy, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta alacak verecek anlaşmazlıklarında devreye girerek yağma, yaralama ve kurşunlama olayları gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Cinayet', 'Ateşli silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Yağma amaçlı tehdit', 'Tehdit' ve 'Yağmaya teşebbüs' olayları olmak üzere toplam 21 olaydan işlem başlatıldığı öğrenildi.