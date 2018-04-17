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SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ; SERDAR SİTOÇİ CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

* İstanbul'da Organize Suç Örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

* İstanbul'da Organize Suç Örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

* Gözaltına alınan şüpheliler arasında Ataköy'de Kemal Serdar Sitoçi'yi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen S.S. de yer alıyor.

* Şüphelilerin 21 olay gerçekleştirildikleri tespit edildi.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih İnalkoç ve Fatih Saral tarafından yönetildiği iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 31 kişiyi gözaltına aldı.

SİTOÇİ CİNAYETİ DE ÇÖZÜLDÜ
4 Nisan'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 2 kılıç, 2 çelik yelek, bin 31 mermi ve fişek ele geçirildi. Yapılan incelemede gözaltına alınanlar arasında bulunan S.S.'nin 23 Şubat'ta Ataköy'de spordan dönen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi'yi öldüren kişi olduğu belirlendi. S.S.'yi görgü tanıklarının da teşhis ettiği belirtildi.

21 FARKLI OLAYDAN İŞLEM YAPILDI
Şebekenin Bakırköy, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta alacak verecek anlaşmazlıklarında devreye girerek yağma, yaralama ve kurşunlama olayları gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Cinayet', 'Ateşli silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Yağma amaçlı tehdit', 'Tehdit' ve 'Yağmaya teşebbüs' olayları olmak üzere toplam 21 olaydan işlem başlatıldığı öğrenildi.

31 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Sitoçi cinayetinin faili S.S., suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fatih İnalkoç ve Fatih Saral'ın da bulunduğu toplam 31 kişi, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bu arada şüphelilerin karıştığı belirtilen olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de basınla paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler arasında şüphelilere yönelik yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri de yer alıyor.

Görüntü Dökümü
------------
(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin kavga çıkartması
-Ateş açarak yaralama (Ateş açan kişi Sitoçi'yi vuran kişinin başka olayı)
-Polis ekiplerinin operasyonu
-Yapılan aramalar

(Aktüel)
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Fatih İnalkoç çıkışı(2. sıradaki mavi takımlı)
-Fatih Saral çıkışı (4. Sıradaki mavi takım elbiseli)
-Ele geçirilen silahlar ve malzemelerin sergisi
-Genel ve detaylar

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