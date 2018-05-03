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SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ ALAADDİN SARAL GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral'ı gözaltına aldı.

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral'ı gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral'ı Eyüpsultan'da bulunan bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Saral, sorgulanmak üzere Vatan Caddesin'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

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