Suç örgütü lideri İsmail Altınışık lüks rezidansta yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çek-senet tahsilatı yapan, tehditle para toplayan silahlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve örgüt lideri olduğu iddia edilen İsmail Altınışık, ise baskın yapılan adreslerde bulunamadı.
POLİSİ GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ
Organize Şube ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik takipte İsmail Altınışık’ın Çankaya ilçesinde lüks bir rezidansta kaldığını belirledi. Düzenlenen operasyonla Altınışık, kaldığı lüks rezidansta gözaltına alındı. Baskında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, İsmail Altınışık karşısında polisi görünce şaşkına döndü.
UYUŞTURUCU PARTİLERİ VERİYORDU
Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve saklandığı rezidansta sık sık uyuşturucu partileri verdiği ileri sürülen İsmail Altınışık'ın kendisini çevresine "mafya" olarak tanıtarak ticari ilişkilerinden doğan borçlarını ödemediği tespit edildi.
KORKUDAN ŞİKAYETÇİ OLAMADILAR
Zanlının zarara uğrattığı vatandaşların ise zanlının yanındaki silahlı kişilerden korktukları için şikayetçi olmadıkları belirlendi.
İHA
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