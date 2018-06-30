Suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş yakalandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, organize suç örgütü kurarak tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı ve yağma gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettikleri ileri sürülen örgütün lideri Serkan Kurtuluş Gürcistan'da Interpol tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli olarak İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da 400 polisin katıldığı operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 14 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi.

TİFLİS RUSTAVİ CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ



Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Serkan Kurtuluş'un yurt dışında olduğu tespit edildi. Interpol'ün gündüz saatlerinde Gürcistan'da yaptığı operasyonda yakalanan Serkan Kurtuluş, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tiflis'teki Rustavi Cezaevi'ne gönderildi. Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.