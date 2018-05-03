"Suç sektörünün internette kendine özel arama motoru var"

Buse ÖZEL / Ömer HASAR - İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Kriminal İletişim ve Suç Alanları Uyuşturucu Alanı Örneği başlıklı bir seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, kriminal iletişim için özel bir arama motoru oluşturulduğunu, buradan kolaylıkla uyuşturucu ve çeşitli suçlara yönelik aramalar yapılabildiğini belirtti.

Seminerin açılışını yapan İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu üniversite öğrencilerini özellikle uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler konusunda uyardı ve şunları söyledi: "Uyanık olun. Algılarınız kuvvetli olsun ve ayni zamanda bu illetten de uzak durmak konusunda antenler açık olsun. Bizi de haberdar edin. Bu öylesine önemli bir şey çünkü toplumları ya bu maddeleri kullanarak ya da madde etkisi yapan teknikler ile zihinler ele geçirilir. Sonra o toplumun geleceği, o şer odağı kimse onun elindedir. Kör iyimserlik yapmayalım ama ürkütücü de olmayalım."