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Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk pazarında alışveriş yapan bir kadının çantasını çalmaya çalışırken yakalanan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılay Caddesi'nde kurulan halk pazarında devriye gezen polis timleri, Z.V'nin (31) alışveriş yapan N.K'nin çantasını jiletle kesmeye çalıştığını fark etti.

Duruma müdahale eden ekipler, Z.V'nin beklediği tezgahın altında Suriye uyruklu L.A'ya ait olduğu belirlenen başka bir çanta daha buldu.

Gözaltına alınan Z.V, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebe Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Z.V, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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halk pazarı hırsızlık

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