Sudan ABD ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin ABD ile ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini söyledi.
Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, Beşir, ülkesinin Washington Büyükelçisi Muhammed Ata el-Mevla'yı makamında kabul etti.
Kabulde açıklama yapan Beşir, Sudan'ın, ABD ile ilişkilerini artıracağını belirterek, iki ülke arasında kurulan komitelerin sürdürülmesi gerektiğine dikkati çekti.
Taraflar arasındaki diyaloğu sürdüreceklerini dile getiren Beşir, "Tüm devlet kurumlarını güzel bir koordinasyon içinde yöneterek Sudan ve ABD ilişkilerinin ilerlemesi ve gelişmesine yönelik tüm engelleri ortadan kaldıracağız." dedi.
Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uyguladığı ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terör sponsorları" listesinden çıkarmamıştı. İki ülke arasında kurulan komiteler, ilişkilerin gelişmesi adına müzakerelere devam ediyor.
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