HARTUM (AA) - Sudan, "istişare" için ülkeye çağırdığı Kahire Büyükelçisi Abdulmahmud Abdulhalim'e atfedilen, "Sudan savaş ilanı da dahil Mısır'a karşı en sert tedbirleri alacak"şeklindeki açıklamaları yalanladı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Karibullah el-Hıdr, yaptığı açıklamada, halen Hartum'da bulunan Kahire Büyükelçisi Abdulhalim'le ilgili basında "Sudan savaş ilanı da dahil Mısır'a karşı en sert tedbirleri alacak" şeklinde açıklamaların yer aldığını hatırlattı.

"Büyükelçi Abdulhalim'in bu açıklamaları yaptığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlıyoruz." diyen Hıdr, Abdulhalim'in yaptığı açıklamaların bazı medya kuruluşlarınca çarpıtıldığını kaydetti.

Abdulhalim'e atfedilen söz konusu ses kaydında, "Bir ülkenin büyükelçisinin çağrılması; büyükelçinin geri çekilmesi, büyükelçinin sınır dışı edilmesi, ilişkileri kesme ve savaş ilan etmeyi de kapsayan diğer diplomatik adımlar silsilesinden biridir. Biz diğer adımları atmaksızın Mısır ile diplomatik mücadelenin ilk adımındayız." ifadeleri kullanılmıştı.