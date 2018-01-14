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Sudan: "Büyükelçimiz Mısır aleyhinde açıklama yapmadı"

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 02:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

HARTUM (AA) - Sudan, "istişare" için ülkeye çağırdığı Kahire Büyükelçisi Abdulmahmud Abdulhalim'e atfedilen, "Sudan savaş ilanı da dahil Mısır'a karşı en sert tedbirleri alacak"şeklindeki açıklamaları yalanladı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Karibullah el-Hıdr, yaptığı açıklamada, halen Hartum'da bulunan Kahire Büyükelçisi Abdulhalim'le ilgili basında "Sudan savaş ilanı da dahil Mısır'a karşı en sert tedbirleri alacak" şeklinde açıklamaların yer aldığını hatırlattı.

"Büyükelçi Abdulhalim'in bu açıklamaları yaptığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlıyoruz." diyen Hıdr, Abdulhalim'in yaptığı açıklamaların bazı medya kuruluşlarınca çarpıtıldığını kaydetti.

Abdulhalim'e atfedilen söz konusu ses kaydında, "Bir ülkenin büyükelçisinin çağrılması; büyükelçinin geri çekilmesi, büyükelçinin sınır dışı edilmesi, ilişkileri kesme ve savaş ilan etmeyi de kapsayan diğer diplomatik adımlar silsilesinden biridir. Biz diğer adımları atmaksızın Mısır ile diplomatik mücadelenin ilk adımındayız." ifadeleri kullanılmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hıdr, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kahire Büyükelçisi'nin "istişarelerde bulunmak üzere" ülkeye çağrıldığını belirtmiş, açıklamada başka detaya yer verilmemişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd de yazılı açıklamasında, Sudan yönetiminin söz konusu gelişmeyle ilgili kendilerine Hartum'daki Mısır Büyükelçiliği aracılığıyla bilgi verdiğini ifade etmişti.

Ebu Zeyd, Mısır'ın yaşanan olayın ardından atılacak uygun adımı değerlendirdiğini kaydetmişti.

- Sudan ve Mısır arasındaki tartışmalı meseleler

Kızıldeniz sahilinde Mısır ile Sudan arasındaki sınırda yer alan 20 bin 850 kilometrekarelik "Halayib Üçgeni" adı verilen bölgenin egemenliğinin kime ait olduğu yönünde yaşanan tarihi tartışmalar zaman zaman iki ülkeyi siyasi ve askeri olarak karşı karşıya getiriyor.

İki ülke arasında, deniz sınırını belirleyen Halayib Üçgeni hakimiyetinin yanı sıra Nil Nehri'ndeki su hissesi ve diğer birtakım siyasi konularda anlaşmazlıklar bulunuyor.

(AA)

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