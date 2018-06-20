Sudan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Hartum Büyükelçisini kabul etti

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı İbrahim Sennusi, Aralık 2017’de Sudan ve Türkiye arasında yapılan anlaşmaların iki ülke ilişkilerini geliştirdiğini belirtti.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul eden Sennusi, Sudan’ın, Türkiye ile ilişkileri geliştirmekte istekli olduğunu dile getirdi.
Kabulde yaptığı açıklamada Sennusi, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize gerçekleştirdiği ziyarette atılan imzalar iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdi. Biz Türkiye’nin Sudan’a olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Yapmış olduğumuz toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra ortaya çıkan zorlukları nasıl aşabileceğimizi tartıştık.” dedi.
Sennusi, Türkiye ile Sudan’ın iki dost ülke olduğuna işaret ederek iki ülkeyi birbirine bağlayan kardeşlik duygusunu artırma çabasında olduklarını sözlerine ekledi.
- “Sudan stratejik ortağımızdır”
Büyükelçi Neziroğlu, kabulden sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan ile Türkiye ilişkilerinin çok özel olduğunu belirtti.
Neziroğlu, “Sudan bizim stratejik ortağımızdır. Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel her alanda ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşımak için çaba sarf ediyoruz. Özellikle Türk yatırımcıları Sudan’a gelmeleri için sürekli davet ediyoruz. Sudan tarafından da yatırımları ve ikili ticareti teşvik etmelerini, bazı kolaylıklar sağlamlarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Sudan’da hiçbir ülkeyle rekabet içerisinde bulunmadığını vurgulayan Neziroğlu, önceliğin Sudan’ın siyasi ve ekonomik istikrarı olduğunun altını çizdi.
Neziroğlu, Türkiye’nin Sudan’a her konuda karşılıksız yardım ettiğini söyleyerek “Yakın zamanda Sudan’a karşılıksız 10 bin ton buğday yardımı yaptık. 15 bin ton mazot yardımımız da yolda, geliyor. Ayrıca Büyükelçiliğimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız Sudan’ın farklı bölgelerinde yüz binlerce kişiye ramazanda yardım elini uzattı.” diye konuştu.
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