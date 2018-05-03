Sudan dış temsilciliklerini yeniden yapılandırıyor

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin çeşitli ülkelerdeki 13 diplomatik temsilciliğinin kapatılmasına karar verdi.
Sudan Haber Ajansı (SUNA), dış temsilciliklerin, Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararname uyarınca yeniden yapılandırılacağını duyurdu.
"Ülkenin içinden geçtiği ekonomik koşullar nedeniyle harcamaları rasyonalize etmek ve Dışişleri Bakanlığı misyonlarının performansını maksimum etki derecesine yükseltmek için bu karar alınmıştır." ifadeleri kullanılan kararname uyarınca 13 ülkedeki diplomatik temsilcilikler kapatılacak.
Kararnamede bazı istisnalar dışında bütün ekonomik, ticari ve basın ataşeliklerinin kapatılacağı, yapılacak yeni atamalarda Sudanlıların nüfus yoğunluğunun dikkate alınacağı belirtildi.
Kararnamede, idari personel kadrolarının yüzde 50 oranında düşürülmesi gerekliliğine de vurgu yapıldı.
Cumhurbaşkanı el-Beşir, Sudanlı diplomatların 30 milyon dolara ulaşan maaşlarının ödenmediğini söyleyen Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur'u nisan ayında görevden almıştı.
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