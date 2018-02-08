Sudan Dışişleri Bakanı Gandur, Mısır'da

Gandur, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti sırasında Sevakin Adası'nda ya da Sudan'ın herhangi bir yerinde askeri bir üs yahut askeri işbirliğine dair herhangi bir görüşme olmamıştır. Mısır medyasında yer alan bu bilgilerin düzeltilmesini ümit ediyorum." dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Gandur, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ve iki ülke istihbarat başkanlarıyla gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Mısır medyasının Sevakin Adası hakkındaki gelişmeleri yanlış aktardığını" belirtti.

- Kızıldeniz'in güvenliği

Kızıldeniz'in güvenliğine de değinen Gandur, bu konudaki koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Gandur, "Bizler Sudan olarak Kızıldeniz'in güvenliğine ilişkin bir koordinasyonun önemini daha önce de gündeme getirdik. Bu koordinasyon Kızıldeniz çevresindeki taraflar ve kardeş ülkeler arasında ikili ya da üçlü şekilde olabilir." diye konuştu.

- Mısır ile Sudan arasında "yeni mekanizma"

Hartum ile Kahire arasındaki mevcut sorunların çözümünü hedeflediklerini kaydeden Gandur, bu bağlamda periyodik bir mekanizma oluşturulmasına karar verdiklerini dile getirdi.

Gandur, "Mısır ile Sudan arasındaki ilişkiler ezelidir. Yaşanan krizler bu ilişkiler üzerinde ancak bir yaz bulutu olabilir." şeklinde konuştu.

- Hedasi Barajı'na ilişkin üçlü toplantı

Sudan Dışişleri Bakanı ayrıca Etiyopya’nın Nil suları üzerine inşa etmekte olduğu Hedasi Barajı meselesine de değindi.

Gandur, Hadasi Barajı'na ilişkin Etiyopya, Sudan ve Mısır'ın dışişleri ve sulama bakanlarının katılacağı üçlü bir toplantının düzenleneceğini açıkladı. Gandur, söz konusu toplantıya ülkesinin ev sahipliği yağacağını aktardı.