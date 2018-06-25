Sudan İhvanı'ndan Erdoğan'a seçim tebriği

HARTUM (AA) - Sudan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

İhvan Genel Gözlemcisi Avdullah Hasan, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda kazandığı başarı ve AK Parti ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın da meclisteki sandalyelerin büyük kısmını kazanmasından ötürü kutladı.

Erdoğan'ın seçimi kazanmasında "büyük bir ders olduğuna" dikkati çeken Hasan, şu ifadeleri kullandı:

"Halklar özgürlük ve istikrar döneminin sürmesi için ilk garantör. Halk yönetimine güvendiği durumda, ne askeri darbelerle ne de dışarıdan yapılan komplolarla zulüm ve askeri hükümdarlığa dönecektir."

