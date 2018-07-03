Sudan ile BAE arasında aşırılıkla mücadele anlaşması

HARTUM (AA) - Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) aşırılıkla mücadele konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Sudan İrşad ve Vakıflar Bakanı Ebu Bekir Osman, ülkesinin Basın Hizmetleri Merkezi'ne yaptığı açıklamada, Sudan ile BAE arasında aşırılıkla mücadele ve imamların eğitilmesi için ortak plan geliştirme hususunda karşılıklı tecrübe paylaşımı üzerinde anlaşma yapıldığını belirtti.

Osman anlaşmanın içeriği hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Körfez ülkeleriyle ilişkilerinde son yıllarda gelişme gözlenen Sudan, 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'de Husilere karşı mücadele veren koalisyonda da yer alıyor.

