HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Mısır ile tartışmalı bölge Halaib Üçgeni için pazarlığın söz konusu olmadığını belirterek, "Halaib Üçgeni vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Bakan Gandur, Sudan Ulusal Parlamentosunda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Halaib Üçgeni bölgesi için pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi.

Sudan’ın ocak ayında Mısır’daki büyükelçisini geri çağırdıklarını hatırlatan Gandur, bunun nedeninin Halaib Üçgeni olduğunu aktardı.

Bakan Gandur, "Altını çizerek ifade ediyorum ki Halaib Üçgeni vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bölge, her zaman için bizim dış politikada önceliğimiz olmuştur." dedi.

Sudan'ın, uluslararası müzakere ya da tahkim seçeneklerini ortaya koymaya devam ettiğini belirten Gandur, Halaib üçgeni için önerilen ortak yönetim ve referandum tekliflerini asla kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Gandur, Halaib üçgeninde cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim sandıkları koyan Mısır’ı birkaç gün önce Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet ettiğini ifade etti.