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Sudan ile Mısır arasında "Halaib" anlaşmazlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:01 | Son Güncelleme

Sudan Dışişleri Bakanı Gandur: - "Halaib Üçgeni vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır"

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Mısır ile tartışmalı bölge Halaib Üçgeni için pazarlığın söz konusu olmadığını belirterek, "Halaib Üçgeni vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Bakan Gandur, Sudan Ulusal Parlamentosunda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Halaib Üçgeni bölgesi için pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi.

Sudan’ın ocak ayında Mısır’daki büyükelçisini geri çağırdıklarını hatırlatan Gandur, bunun nedeninin Halaib Üçgeni olduğunu aktardı.

Bakan Gandur, "Altını çizerek ifade ediyorum ki Halaib Üçgeni vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bölge, her zaman için bizim dış politikada önceliğimiz olmuştur." dedi.

Sudan'ın, uluslararası müzakere ya da tahkim seçeneklerini ortaya koymaya devam ettiğini belirten Gandur, Halaib üçgeni için önerilen ortak yönetim ve referandum tekliflerini asla kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Gandur, Halaib üçgeninde cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim sandıkları koyan Mısır’ı birkaç gün önce Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet ettiğini ifade etti.

Mısır ile Sudan, Kızıldeniz sahilindeki "Halaib Üçgeni" olarak bilinen tartışmalı bölgeyi yönetme hakkının kendilerinde olduğunu ileri sürüyor.

Sudan, Mısır himayesinde otonom olarak idare edilen bölgenin kendi toprakları olduğunu ileri sürüyor.

Yaklaşık 20 bin 850 kilometrekarelik bölgede zengin yer altı kaynakları olduğu belirtiliyor.

Mısır yönetimi, bölge sakinlerine işsizlik maaşı, eğitim yardımı, sağlık, elektrik, su ve iskan gibi karşılıksız hizmetler veriyor. Söz konusu hizmetler nedeniyle bölge Sudan'dan ciddi göç alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Halaib mısır Sudan

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