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"Sudan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 12:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde hedeflediği 2 milyar doları yakalamak istiyoruz. Bu ticaret hacmini uzun vadede 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" - "Sudan, hayvancılık alanında yatırımcılar için büyük bir fırsat olabilir" - "Hem devlet yetkilileri hem de Sudan halkı, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini gizlemiyor. Açıkça bunu her platformda dile getiriyorlar"

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan ile ticaret hacmini önce 2 milyar dolara ardından da 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

AA muhabirine Türkiye-Sudan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Neziroğlu, 2018 yılında birçok Türk yatırımcının Sudan'ı tercih ettiğini belirtti.

Sudan'ın Afrika'ya açılan bir kapı olduğunu hatırlatan Neziroğlu, "Şu an Türkiye'nin Sudan ile ticaret hacmi 500 milyon dolar civarında seyrediyor. Dost iki ülke için bu sayının yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyaretinde hedeflediği 2 milyar doları yakalamak istiyoruz. Bu ticaret hacmini uzun vadede 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Sudan'daki Türk yatırımlarının her geçen gün arttığını ve bir Türk firmasının maliyeti 1 milyar dolardan fazla olan havaalanı yapımı anlaşması yaptığını vurgulayan Neziroğlu, ramazan ayı sonrası birtakım yeni ekonomik gelişmeler yaşanacağını kaydetti.

- "Hayvancılık büyük bir fırsat olabilir"

"Sudan, hayvancılık alanında yatırımcılar için büyük bir fırsat olabilir." diyen Neziroğlu, çok sayıda kesime hazır hayvan olmasına rağmen ülkede modern mezbahanelerin bulunmadığını dile getirdi.

Neziroğlu, "Bu açığı kapatmak için bir Türk firması harekete geçti. Önümüzdeki aylarda büyük ve son teknoloji ile donatılmış kesimhanenin yapımı başlayacak. Biz iş adamlarımızın Sudan’da hayvancılık alanından yararlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sudan'ın yatırım için çok uygun bir ülke olduğuna işaret eden Neziroğlu, "Hem devlet yetkilileri hem de Sudan halkı, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini gizlemiyor. Açıkça bunu her platformda dile getiriyorlar. Böyle bir ülkede yatırım yapmak şüphesiz yatırımcılarımız için büyük kolaylık olacaktır. Sudan’da tarım, maden ve birçok alanı yatırımcılarımızın değerlendirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih ile yakın zamanda bir araya geldiğini söyleyen Neziroğlu, Başbakana ekonomik, ticari, kültürel alandaki Türkiye’nin hedeflerini anlattığını ve Sudan tarafının bu durumdan çok memnun kaldığını belirtti.

- Türk iş adamları derneği faaliyete geçti

Sudan'a yatırım yapmak isteyenler için iletişim kanallarını hatırlatan Neziroğlu, "Ticaret müşavirimiz 2 ay önce göreve başladı. Farklı meslek gruplarından oluşan Türk iş adamları derneği de faaliyete geçti. Sudan’a yatırım yapmak isteyenler bu iki kanal aracılığıyla yatırım alanları hakkında bilgi alabilir." dedi.

Neziroğlu, Sudan ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, bu kardeşliğin ekonomi ve kültür alanına da yansıması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan ticaret Türkiye

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