"Sudan-Mısır ilişkileri yönetimlerin elinde emanettir"

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi ve Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir başkent Kahire’deki İttihadiyye Sarayı’nda bir araya geldi.
Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Sudan Devlet Başkanı Beşir, iki halkın ortak çıkarı doğrultusunda Mısır ile sorunların çözülmesi konusunda güçlü bir iradeye sahip olduklarını ifade etti.
İki ülkenin tarih, coğrafya, kültür, Nil nehri ve ortak bir geleceğe sahip olduğunu vurgulayan Beşir, "Sudan-Mısır ilişkileri, iki ülke yönetimlerinin elinde bir emanettir." dedi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, görüşmede iki ülkeyi kara, nehir ve demir yollarının yanı sıra elektrik enerjisi ile bir birine bağlama konularını görüştüklerini söyledi.
Sisi şunları kaydetti:
"İki halkın çıkarları için yardımlaşmaktan başka seçenek bulunmuyor. Kahire ve Hartum arasındaki ikili görüşmeler, karşılıklı anlayış ve yardımlaşma konularında ikili ilişkilerde olumlu katkı sağladı."
Sudan Cumhurbaşkanı Beşir ve yanındaki heyet bir günlük çalışma ziyareti için bugün Kahire’ye gelmişti.
Mısır ve Sudan arasında iki ülke sınırındaki Halayib ve Şelatin Üçgeni, Etiyopya tarafından Nil nehrinin üzerine yapılmakta olan Rönesans Barajı ve Nil suları gibi farklı konularda anlaşmazlıklar bulunuyor.
Sudan yönetimi Mısır’ı “ülkedeki ayrılıkçıları desteklemekle”, Mısır tarafı ise Hartum’u, “Rönesans Barajı konusunda Etiyopya ile ortak hareket” etmekle suçluyor.
Geçen Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyaretinde Türkiye’nin Sevakin adasını kiralaması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ve iki ülke yönetimleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Sudan, Kahire büyükelçisini geri çekmişti.
İki ay aranın ardından Sudan’ın Kahire Büyükelçisi Abdulmahmud Abdulhalim iki hafta önce Kahire’ye dönmüştü.
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