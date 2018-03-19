"Sudan-Mısır ilişkileri yönetimlerin elinde emanettir"

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi ve Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir başkent Kahire’deki İttihadiyye Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Sudan Devlet Başkanı Beşir, iki halkın ortak çıkarı doğrultusunda Mısır ile sorunların çözülmesi konusunda güçlü bir iradeye sahip olduklarını ifade etti.

İki ülkenin tarih, coğrafya, kültür, Nil nehri ve ortak bir geleceğe sahip olduğunu vurgulayan Beşir, "Sudan-Mısır ilişkileri, iki ülke yönetimlerinin elinde bir emanettir." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, görüşmede iki ülkeyi kara, nehir ve demir yollarının yanı sıra elektrik enerjisi ile bir birine bağlama konularını görüştüklerini söyledi.

Sisi şunları kaydetti:

"İki halkın çıkarları için yardımlaşmaktan başka seçenek bulunmuyor. Kahire ve Hartum arasındaki ikili görüşmeler, karşılıklı anlayış ve yardımlaşma konularında ikili ilişkilerde olumlu katkı sağladı."

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir ve yanındaki heyet bir günlük çalışma ziyareti için bugün Kahire’ye gelmişti.