HABER

Sudan ordusunda görev değişikliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 23:57 | Son Güncelleme

Sudan Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları görevden alındı

HARTUM (AA) - Sudan Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının görevden alındığı bildirildi.

Sudan Silahlı Kuvvetler Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in emriyle bazı subayların terfi ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, Sudan Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Kemal Abdülmağrif el-Mani'nin atandığı kaydedildi.

Kuvvet komutanlarının da değiştiği belirtilirken Kara Kuvvetleri Komutanlığına Korgeneral Abdülfettah Burhan Abdurrahman, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Korgeneral Salahaddin Abdülhalik Said ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Abdülmütalib Ahmed’in getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, görev değişikliklerinin "rutin değişiklikler" çerçevesinde yapıldığı vurgulandı.

Şubat başında, Sudan İstihbarat Servisi Başkanı da değişmiş, Muhammed Atta el-Molla'nın yerine Salih Abdullah Muhammed Salih atanmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdülmağrif el-Mani Ömer el-Beşir Sudan Sudan Ordusu

En Çok Okunan Haberler

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

Antalya Havalimanı satıldı!

Antalya Havalimanı satıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yalanlama: Afrin konusu gündeme gelmedi

Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yalanlama: Afrin konusu gündeme gelmedi

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.