HABER

Sudan, Somali'yi desteklemeye devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 22:27 | Son Güncelleme

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul eden Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, krizden çıkana kadar Somali'yi destekleyeceklerini belirtti

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, krizden çıkana kadar Somali'ye destek vereceklerini söyledi.

Sudan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke ilişkileri ve iş birliğini geliştirmenin yollarının ele alındığı görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, görüşmede, krizden çıkana kadar güvenlik, istikrar ve kalkınma alanlarında Somali'ye destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri de ülkesinin, Sudan'ın desteğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Sudan Dışişleri Devlet Bakanı Muhammed Abdullah İdris, "Cumhurbaşkanımız Beşir ile Somali Başbakanının yaptığı görüşme büyük önem arz ediyor. Ortak çıkarlara ulaşmak için ilişkileri geliştirmek zorundayız." dedi.

İdris, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için ortak komitelerin kurulacağını sözlerine ekledi.

Hayri, geçen cumartesi günü Güney Sudan güç paylaşımı anlaşmasının imza törenine katılmak için Sudan'a gelmişti.

PARTNERİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temasHeyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas
İstanbul'da "çığlık" dehşetiİstanbul'da "çığlık" dehşeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri Sudan Sudan Dışişleri Devlet Bakanı Mohamed Abdullah İdris

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas

Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas

İstanbul'da "çığlık" dehşeti

İstanbul'da "çığlık" dehşeti

Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu altına aldı!

İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu altına aldı!

Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!

Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.