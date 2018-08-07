Sudan, Somali'yi desteklemeye devam edecek

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, krizden çıkana kadar Somali'ye destek vereceklerini söyledi.
Sudan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke ilişkileri ve iş birliğini geliştirmenin yollarının ele alındığı görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.
Açıklamaya göre, Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, görüşmede, krizden çıkana kadar güvenlik, istikrar ve kalkınma alanlarında Somali'ye destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.
Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri de ülkesinin, Sudan'ın desteğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Sudan Dışişleri Devlet Bakanı Muhammed Abdullah İdris, "Cumhurbaşkanımız Beşir ile Somali Başbakanının yaptığı görüşme büyük önem arz ediyor. Ortak çıkarlara ulaşmak için ilişkileri geliştirmek zorundayız." dedi.
İdris, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için ortak komitelerin kurulacağını sözlerine ekledi.
Hayri, geçen cumartesi günü Güney Sudan güç paylaşımı anlaşmasının imza törenine katılmak için Sudan'a gelmişti.
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