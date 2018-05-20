Sudan ve Mısır arasındaki dizi gerilimi

KAHİRE (AA) - Sudan'ın Kahire yönetimine nota vermesine yol açan dizide Hartum yönetiminin tepkisine neden olan sahnelerin kaldırıldığı bildirildi.

Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu Başkanı Mukerrem Muhammed Ahmed, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında Ebu Ömer el-Mısriyye isimli dizideki olayların incelendiğini, Sudan'a karşı herhangi bir aşağılama ya da hakaret içermemesine rağmen Hartum yönetimini rahatsız eden sahnelerin kaldırıldığını belirtti.

Ahmed, Kurulun Mısır ve Sudan arasındaki ilişkilere önem verdiğini ifade etti.

Sudan'ın, Mısır'da yayınlanan televizyon dizisinde Sudan'ın kötü yansıtılması nedeniyle 16 Mayıs'ta Mısır'ın Hartum Büyükelçisi Usame Şeltut'a protesto notası verdiği duyurulmuştu.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gariballah el-Hadır yaptığı yazılı açıklamada "Bazı Mısır televizyon kanallarında ramazan ayında yayınlanan Ebu Ömer el-Mısriyye isimli dizide Sudan'da ikamet eden veya Sudan'ı ziyaret eden Mısır vatandaşları hakkında olumsuz bir imaj çiziliyor ve terörist damgası vuruluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Hadır, dizideki bazı sahnelerde Sudan'ın değişik bölgeleri ve ülke egemenliğini simgeleyen bir takım sembollerinin kullanıldığı, bunlara yetkili mercilerden izin alınmadan yer verilemeyeceğini kaydetmişti.

