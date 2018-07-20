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Sudan ve Mısır, Kızıldeniz konusunda anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

Sudan ve Mısır, Kızıldeniz bölgesinde olabilecek dış müdahaleleri önlemeye yönelik anlaşmaya vardı

Sudan ve Mısır, Kızıldeniz bölgesinde olabilecek dış müdahaleleri önlemek adına ‘istişare ve koordinasyonlu çalışma’ üzerinde anlaşmaya vardı.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el- Sisi başkanlığında bir araya gelen heyetlerin görüşmesi sonunda hazırlanan ortak bildiri kamuoyuna açıklandı.

İki devlet başkanının imzasının yer aldığı bildiride, "Kızıldeniz bölgesi üzerinde, halkın çıkarlarına ters düşecek olumsuz etkileri kontrol altına almak ve dış müdahaleleri önlemek için sürekli istişare ve koordineli çalışma üzerinde anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Sudan ve Mısır’ın ekonomik ve ticari iş birliği geliştirmek istediği kaydedildi.

Dışişleri bakanlarının başkanlığında 11 bakanın yer alacağı 'Ortak Yürütme Komitesi'nin kurulacağı ifade edilen bildiride, kurulacak komitenin 29 Ağustos’ta Hartum'da toplanacağı açıklandı.

Afrika Boynuzu ülkelerindeki çatışmaların son bulması gerektiğinin altı çizilen bildiride, Etiyopya ve Eritre ilişkilerinin normale dönmesinin bölgede olumlu sonuçlar vereceğine işaret edildi.

Ortak bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İki taraf, bölgesel ve uluslararası forumlarda iş birliğini ve destek alışverişini sürdürmeyi kabul etmiştir. Bölgesel ve uluslararası ortak ilgi alanlar hakkında görüş alışverişi devam edecektir. Sudan ve Mısır Güney Sudan'daki çatışmaların sonlanması için çabalarını sürdürecek ve sivil vatandaşlar için güvenlik ve istikrar ortamı oluşması için gayret edecektir."

Seçimleri kazanmasının ardından ilk yurt dışı gezisini Sudan'a gerçekleştiren Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin iki gün sürecek ziyaretinde, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi amacıyla temaslar gerçekleşiyor.

Sudan ve Mısır, zaman zaman Halaib Üçgeni ve Etiyopya sınırında yapımı devam eden Rönesans Barajı dahil olmak üzere çeşitli konularda gerilim yaşıyor.

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