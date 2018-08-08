Sudan ve Uganda, Güney Sudanlı güçleri eğitecek

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, Güney Sudan ordusunun çekirdeğini oluşturacak güçlerin eğitiminin Sudan ve Uganda tarafından üstlenileceğini söyledi.

Güney Sudan'da hükümet ile silahlı muhalifler arasında pazar günü varılan anlaşmanın ardından basına açıklama yapan Ahmed, Sudan ile Uganda'nın üstleneceği eğitimin 8 ay süreceğini duyurdu. Ahmed, daha sonra 3 yıl sürecek geçiş döneminin başlayacağını ve bu güçlerin başkent Cuba ile diğer büyük kentlerde konuşlandırılacağını belirtti.

Söz konusu güçlerin içinde tüm silahlı gruplar ile aşiretlerin temsil edilmesine özen gösterileceğini aktaran Ahmed, birliklerin eğitilmesinin barış sürecinin gerçek garantörü olduğunu kaydetti.

Ahmed, taraflar arasında imzalanan anlaşmanın, Güney Sudan'da 32 olan vilayet sayısının 8 ay boyunca değiştirilmemesi, sonrasında ise sayının yeniden belirlenmesi için bir komisyon kurulmasını öngördüğüne değindi.

Komisyonun bu sorunu çözememesi durumunda ise referanduma gidileceğini bildiren Ahmed, bölge ülkelerinden oluşturulacak bir komitenin, kabilelerin tarihi sınırlarına dokunmaksızın vilayet sınırlarını belirleyeceğini sözlerine ekledi.