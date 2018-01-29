Sudan YEE'nin katkısıyla çekilecek filmle tanıtılacak

HARTUM (AA) - Sudan, Türkiye'de Hartum Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla çekilecek bir film ile tanıtılacak.

Sudan haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Kültür ve Sanatı Koruma Ulusal Konseyi Genel Sekreteri Muvaffak Abdurrrahman Yusuf ile Hartum YEE Müdürü Feyzullah Bahçi başkent Hartum'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, YEE'nin, Türkiye'de gösterilmek üzere Sudan'ı tanıtıcı bir film çekmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Haberde, filmin içeriği ve gösterime gireceği tarih konusunda bilgi yer almadı.

YEE'nin, Sudan'da sinema sektöründe faaliyet gösterenlere, Türkiye'nin bu alandaki tecrübe ve birikiminden istifade etmesi için destek olması da istendi.

Bu çerçevede Sudan'da sinema ve drama sektörünün geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varılırken bununla ilgili resmi anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor.

(AA)