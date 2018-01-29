HABER

Sudan YEE'nin katkısıyla çekilecek filmle tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 04:12 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Sudan Kültür ve Sanatı Koruma Ulusal Konseyi ile Hartum Yunus Emre Enstitüsü bu ülkenin Türkiye'de gösterilecek film ile tanıtılması konusunda anlaştı

HARTUM (AA) - Sudan, Türkiye'de Hartum Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla çekilecek bir film ile tanıtılacak.

Sudan haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Kültür ve Sanatı Koruma Ulusal Konseyi Genel Sekreteri Muvaffak Abdurrrahman Yusuf ile Hartum YEE Müdürü Feyzullah Bahçi başkent Hartum'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, YEE'nin, Türkiye'de gösterilmek üzere Sudan'ı tanıtıcı bir film çekmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Haberde, filmin içeriği ve gösterime gireceği tarih konusunda bilgi yer almadı.

YEE'nin, Sudan'da sinema sektöründe faaliyet gösterenlere, Türkiye'nin bu alandaki tecrübe ve birikiminden istifade etmesi için destek olması da istendi.

Bu çerçevede Sudan'da sinema ve drama sektörünün geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varılırken bununla ilgili resmi anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Diğer Haberler
Erdoğan'dan Trump'a: Askerlerinizi güvenli bölgeye çekersiniz

Erdoğan'dan Trump'a: Askerlerinizi güvenli bölgeye çekersiniz

Atatürk Havalimanı polisinden kaçan araç yanmış halde bulundu

Atatürk Havalimanı polisinden kaçan araç yanmış halde bulundu

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Burseya alındı, Afrin göründü

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Burseya alındı, Afrin göründü

Son dakika! Isparta'da büyük yangın: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Son dakika! Isparta'da büyük yangın: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Karabük’te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Karabük’te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.