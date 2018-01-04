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Sudan yönetimi, Mısır'daki büyükelçisini geri çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

HARTUM (AA) - Sudan yönetimi, Mısır'daki büyükelçisini "istişare" amacıyla geri çağırdığını duyurdu.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Karibullah el-Hıdr, yaptığı yazılı açıklamada, Kahire Büyükelçisi'nin "istişarelerde bulunmak üzere" ülkeye çağrıldığını belirtti.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

- Mısır'dan durumu değerlendirme açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd de yazılı açıklamasında, Sudan yönetiminin söz konusu gelişmeyle ilgili kendilerine Hartum'daki Mısır Büyükelçiliği aracılığıyla bilgi verdiğini aktardı.

Ebu Zeyd, Mısır'ın yaşanan olayın ardından atılacak uygun adımı değerlendirdiğini kaydetti.

- Halayib Üçgeni

Mısır ile Sudan, Kızıldeniz sahilindeki "Halayib Üçgeni" olarak bilinen tartışmalı sınır bölgesiyle ilgili zaman zaman karşı karşıya geliyor.

Zengin yer altı kaynaklarıyla dikkati çeken 20 bin 850 kilometrekarelik bölgede Halayib, Ebu Ramad ve Şelatin beldeleri yer alıyor. Siyasi ve idari olarak Mısır egemenliğindeki bölgede Beşşarin, Hamdavib ve Şinitrab gibi farklı Sudani ve Nubi kabileler yaşıyor.

Mısır yönetimi bölge sakinlerine elektrik, su ve iskan gibi karşılıksız hizmetler veriyor. Bölge sakinlerine Mısır'da başka hiçbir vilayette görülmeyen işsizlik maaşı ve öğrencilere eğitim yardımı gibi teşvik edici kolaylıklar sağlanıyor. Ücretsiz sağlık hizmetleri de Mısır'da sadece bu bölgede görülüyor. Söz konusu hizmetler nedeniyle bölge Sudan'dan ciddi göç alıyor.

(AA)

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