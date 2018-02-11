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Sudan'da 4.Halklarla Dostluk Festivali

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 03:31 | Son Güncelleme

Başkent Hartum'da pazartesi günü başlayan festival sona erdi

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da pazartesi günü başlayan 4. Halklarla Dostluk Festivali bitti.

Dünya halkları arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Uluslararası Halk Dostluk Konseyince, "Dünya halkları Sudan'da bir araya geliyor" temasıyla düzenlenen festivale bu yıl 86 ülke katıldı.

Sudan Adalet Bakanı İdris Cemil, festivalin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonun halklar arasında iletişim kurulması için önemli bir köprü görevi üstlendiğini söyledi.

Festivale Türkiye'den katılan Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) Genel Başkanı Taner Yüncüoğlu da kapanış programında yer aldı.

Türkiye, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Maarif Vakfı Okulu aracılığıyla festivale katıldı.

Festivalde geçen yıl 70 ülke bulunmuştu.

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Halklarla Dostluk Festivali Sudan

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