Sudan'da "İslam Dünyasında Hoca Ahmet Yesevi" konferanslarının üçüncüsü düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Hartum Kültür Merkezindeki konferansa, Ahmet Yesevi Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız da katıldı.

YEE Hartum Müdür Vekili Fahri Yılmaz, Ahmet Yesevi gibi bir fikir adamının Sudan'da konuşulmasının önemli olduğunu söyledi.

Sudanlılara üç gündür farklı platformlarda Yesevi'nin anlatıldığını dile getiren Yılmaz, Musa Yıldız'ın, Hartum ve Kuran-ı Kerim üniversitelerindeki öğrencilerle bir araya geldiğini kaydetti.

Katılımcılara, Ahmet Yesevi'nin hayatını anlatan Arapça kitap dağıtıldı.