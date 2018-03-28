HABER

Sudan'da ateşkes süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 20:16 | Son Güncelleme

Sudan Devleti ile silahlı gruplar arasında sağlanan ateşkes süresinin 3 ay uzatıldığı açıklandı

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, ülkedeki silahlı gruplarla sağlanan ateşkesin süresini 3 ay uzatma kararı aldığı bildirildi.

Sudan Haber Ajansında (SUNA) yer alan habere göre, Beşir, tüm operasyon bölgelerinde ateşkesi 3 ay uzatma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararnameye göre, ateşkesin 30 Haziran 2018'e kadar uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Böylece, devlet ve silahlı gruplar arasında 2016'nın Haziran ayında başlayan ateşkes kararı 6'ncı kez uzatılmış oldu.

Huawei işi abarttı! Huawei işi abarttı!
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldiCHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındıAnadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir' Sudan Haber Ajansı

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.