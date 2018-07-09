Sudan'da barış müzakereleri

HARTUM (AA) - Sudan'ın Darfur vilayetindeki silahlı ayrılıkçı gruplarla hükümet arasında barış görüşmeleri için hazırlıklar yapılıyor.
Sudan Haber Ajansı'nın (SUNA) haberine göre, Sudan Cumhurbaşkanlığı Darfur Barış Görüşmeleri Temsilcisi Emin Hasan Ömer, Hartum'da Afrika Birliği Ara Buluculuk Mekanizma Başkanlığı'ndan Thambo Ambiki ile bir araya gelerek Darfur'da barış görüşmeleri için ön hazırlıklar yürütüyor.
Görüşmenin maksadının hükümetle yol haritası hakkında müzakerelerin yeniden hızlandırılması olduğunu söyleyen Ömer, aralarında Almanya'nın bulunduğu Darfur'da çeşitli taraflarla girişimlerde bulunanlarla hükümetin ilişkilerinin ele alındığını söyledi.
Ömer, yol haritasına ilişkin durumların müzakereler düzenlenene dek netleşmesinin zorunlu olduğuna dikkati çekti.
Görüşmelerin başlangıç tarihinin henüz belirlenmediğini söyleyen Ömer, bunun tüm taraflarla istişarelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağını dile getirdi.
Bilindiği üzere Almanya'nın gözetiminde Sudan yönetimiyle, silahlı "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş" hareketleriyle Nisan ayında yürütülen dolaylı görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Son olarak Sudan'daki birçok silahlı grubun üst çatısı "Sudan Çağrısı" hareketi, geçen 30 Haziran'da Almanya'dan ülkede barışın sağlanması ve savaşın sonlandırılması hedefiyle yeni bir teklifin geldiğini açıklamıştı.
Sudan'ın Darfur vilayetinde 2003 yılından bu yana silahlı isyancı hareketlerle Sudan ordusu arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmaların sonunda 300 bin kişi hayatını kaybederken, 2 milyon 700 bin kişi de yurtlarından göç etmek zorunda kalmıştı.
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