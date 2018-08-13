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Sudan'da FETÖ'den alınan okulların açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

Sudan'da geçen sene FETÖ'den alınıp Türkiye Maarif Vakfı'na devredilen okulların toplu açılışı gerçekleştirildi - Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah: - "Önceki dönemde burada nesilleri kimliklerinden uzaklaştırmak, bir anlamda köleleştirmek ve emperyalistlere köle etmek için bir eğitim yürütülmekteydi. Bizim görevimiz kulluk şuuruyla davranmak, ait olduğumuz medeniyetin arzuladığı insanın yetişmesine emek vermek ve katkı sunmaktır. Türkiye Maarif Vakfı, Sudan ile Türkiye arasında kurulmuş olan büyük bir köprüdür"

İSTANBUL (AA) - Sudan'da geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) alınarak Türkiye Maarif Vakfı'na devredilen okulların toplu açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamada, başkent Hartum'da anaokulu, 2 ilköğretim ve 2 lise binasının bulunduğu eğitim kampüsünün bahçesinde açılış töreni düzenlendiği belirtildi.

Vakfa devredilen FETÖ okullarının açılışının yapıldığı programda, iki ülkenin milli marşları ile Kur'an-ı Kerim okundu. Türkiye ve Sudan yöresel oyunlarının da yer aldığı etkinlikte, Sudanlı öğrenciler Türkçe türküler söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, törendeki konuşmasında, Sudan'da eğitime katkı sunmak istediklerini belirtti.

Yanlışları düzeltmek ve eksikleri gidermek gibi görevler üstlendiklerini aktaran Cerrah, şunları kaydetti:

"Daha önce misyoner bir anlayışla buralarda faaliyet gösteren, adımızı ve bayrağımızı kullanan hainlerden bu okulların alınıp Türkiye Maarif Vakfı'na teslim edilmesi dolayısıyla başta Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere Sudan hükümetine, Hartum eyalet hükümetine ve bu coğrafyada yaşayan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Zira önceki dönemde burada nesilleri kimliklerinden uzaklaştırmak, bir anlamda köleleştirmek ve emperyalistlere köle etmek için bir eğitim yürütülmekteydi. Böylelikle bu ülkelerin kaynaklarını sömürmek suretiyle emperyalistlerin emellerine alet etmek için nesiller uyuşturuluyordu. Bizim görevimiz kulluk şuuruyla davranmak, ait olduğumuz medeniyetin arzuladığı insanın yetişmesine emek vermek ve katkı sunmaktır. Türkiye Maarif Vakfı, Sudan ile Türkiye arasında kurulmuş büyük bir köprüdür."

- "Burada eğitim alanında çok güzel şeylerin yapıldığına şahit oluyoruz"

Hartum Eyaleti Eğitim Bakanı Dr. Farah Mustafa da FETÖ'nün Türkiye'de gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin ardından FETÖ üyelerini ülkelerinden gönderdiklerini dile getirdi.

Mustafa, şunları kaydetti:

"Hartum Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu okulun burada Türkiye Maarif Vakfı tarafından yönetilmesinden çok mutluyuz. Buradaki topluluğumuzun sevinci, Türkiye ile Sudan arasındaki sevgiyi ve muhabbeti göstermektedir. Türkiye'ye yönelik başarısız darbe girişiminden sonra Türkiye Maarif Vakfı'nı burada gördük. Maarif Vakfı ülkemizde, Türkiye'yi temsil etmektedir. Türkiye Maarif Vakfı, buradaki çalışmaların bir kısmını gerçekleştirdi ve hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Vakıf okullarında şu an bin 400 öğrencinin var olduğunu görüyoruz. Bu okullarımızdaki gelişmeleri gördüğümüzde Türkiye'nin Hartum'a verdiği önemi ve değeri görüyoruz. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen öğretmen ve idareciler ile Sudan Milli Eğitim Bakanlığı'dan gelen idarecilerimiz bu okullarımızda buluşuyor ve eğitim çalışmalarımıza önemli ölçüde katkıda bulunuyorlar. Bakanlık düzeyinde bugün burada olmamız bizim de Türkiye'ye karşı olan muhabbetimizi ve sevgimizi göstermektedir. Burada eğitim alanında çok güzel şeylerin yapıldığına şahit oluyoruz."

- "6 okulda bin 564 öğrenci eğitim görüyor"

Türkiye Maarif Vakfı Sudan Direktörü Fahreddin Keskin ise FETÖ'den devralınan okullara Sudan halkının büyük teveccüh ve ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

Türkiye Maarif Vakfı'na devredilen 5'i Hartum'da, biri Nyala'da toplam 6 okulda bin 564 öğrencinin eğitim öğretim gördüğüne işaret eden Keskin, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra birçok ülkenin FETÖ ile iltisaklı okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devretmesinin ardından okullar tüm masrafları Türkiye'den karşılanarak iç ve dış mekanlarıyla baştan sona onarımdan geçirilmiştir. Okulumuz, Türkiye'den gönderilen 7 konteyner tefriş malzemesi masa, sandalye, dolap, yemekhane malzemeleri, fen ve bilgisayar laboratuvarı, oyun alanları gibi teknik donatımlarla donatılmıştır. Tüm araç gereçler yenilenmiştir." ifadelerini kullandı.

Törende, Hartum Büyükelçi Müsteşarı Aytunç Menevşe ve Türkiye Maarif Vakfı Koordinatörü Mustafa Efe de birer konuşma yaptı. Ayrıca, okulların devri konusunda destek verenlere plaket takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Sudan Türkiye Maarif Vakfı

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