Sudan'da Halklarla Dostluk Festivali

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da 4. Halklarla Dostluk Festivali başladı.

Uluslararası Halk Dostluk Konseyi tarafından "Dünya halkları Sudan'da bir araya geliyor" temasıyla düzenlenen festivale bu yıl 86 ülke katılıyor.

Festivalin Basın Komitesi Başkanı El-Muiz Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival kapsamında, katılımcı ülkelerin kültürlerini tanıtan gösterilerin yer alacağını ve kendilerinin de bu ülkelere Sudan halkının kültürel mirasını tanıtmaya çalışacaklarını söyledi.

Yusuf, festivalde ayrıca, katılımcı ülkelere ait 11 bin adet bayrakla birlikte Nil Caddesi'nde yürüyüş düzenleneceğini belirtti.

Türkiye'nin Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Maarif Vakfı Okulu aracılığıyla katıldığı festivalde, bazı Türk yemekleri, kitap ve resimlerin sergilendiği stant açıldı.

Festival cumartesi gününe kadar sürecek.

Dünya halkları arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla kurulan konseyin düzenlediği festivale geçen yıl 70 ülke katılmıştı.