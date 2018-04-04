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Sudan'da "İslam Dünyasında Hoca Ahmet Yesevi" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 19:33 | Son Güncelleme

Sudan'da "İslam Dünyasında Hoca Ahmet Yesevi" konferansı

Sudan'ın Hartum Üniversitesinde, "İslam Dünyasında Hoca Ahmet Yesevi" konferansı yapıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hartum Üniversitesi Edebiyat Fakültesi konferans salonunda, üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla "İslam Dünyasında Hoca Ahmet Yesevi" konferans dizisinin birincisi gerçekleştirildi.

Hartum Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Dr. Salma Omer Elsayed, Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı Dr. Abdelkarim Hasan Awadelkarim ve Sudanlı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, Türklerin Müslüman olma süreci, Ahmet Yesevi'nin hayatı, eserleri ve hikmetleri anlatıldı.

Konferans sonrasında UNESCO 2016-2017 Hoca Ahmet Yesevi Yılı anısına, katılımcılara Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından hazırlanan Arapça Ahmet Yesevi kitabı hediye edildi.

Konferans sonrasında Hartum Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Mohamed Ali Alballa'yı ziyaret eden Prof. Dr. Yıldız, Hartum Üniversitesinde TİKA tarafından düzenlenen Türk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

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"İslam Dünyasında Hoca Ahmet Yesevi" konferansı Sudan'ın Hartum Üniversitesi

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