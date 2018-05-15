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Sudan'da kabine değişikliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:33 | Son Güncelleme

Sudan'da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir bazı bakanları değiştirdi

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir başkanlığında toplanan Ulusal Mutabakat Hükümeti, bakanlık değişikliğini öngören kararname yayınladı.

Sudan Haber Ajansına (SUNA) göre, Beşir imzalı yayınlanan kararnamede kabinedeki 7 bakanın değiştirildiği açıklandı.

Yapılan atamalarda, İçişleri Bakanlığına İbrahim Mahmud Hamid, Dışişleri Bakanlığına Muhammed Ahmed Ahmed getirildi.

Ayrıca, Adalet Bakanlığına Muhammed Ahmed Selim, Tarım ve Orman Bakanlığına Abdullah Süleyman Abdullah, Petrol Bakanlığına Ez-zer Abdulkadir, Gençlik ve Spor Bakanlığına Ahmed Abdürrahman, Madenler Bakanlığına ise Haşim Ali Selim atandı.

Yayınlanan kararnamede, 5 Devlet Bakanı ve 8 eyalet valisinin de değiştirildiği kaydedildi.

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, bazı büyükelçi ve diplomatların maaşlarının 7 aydır ödenmediğini açıklayan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur'u nisan ayında görevden almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ulusal mutabakat hükümeti

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