HARTUM (AA) - Sudan-Türk Dostluk Derneği ile Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) tarafından Sudan'da "Kudüs Gecesi" etkinliği yapıldı.

Etkinlik için Türkiye'den gelen UKEAD Genel Başkanı Taner Yüncüoğlu, başkent Hartum'daki Yeşil Meydan'da sahne aldı.

Türk vatandaşları ile Sudanlıların yoğun ilgi gösterdiği gecede Yüncüoğlu, Kudüs için yazdığı eserlerini seslendirdi.

Yüncüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudanlılar ile güzel bir akşam geçirdiği için memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sudan'ın önemine değinen Yüncüoğlu, "Afrika'da 'Kudüs Gecesi' düzenlemek gerçekten çok önemliydi. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Sudanlı kardeşlerimiz bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadı. Her birine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.