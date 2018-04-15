Sudan'da Meroitik dilinde yazılmış taş yazıtlar bulundu

HARTUM (AA) - Sudan'ın kuzeyinde, toplu mezar yerlerinin bulunduğu Sedeinga nekropolünde, Afrika'nın en eski yazılı dili olan Meroitik diliyle yazılmış taş yazıtlar ortaya çıkarıldı.
Sudan basınına göre taş yazıtları, 1999'dan bu yana Sudan'da kazı çalışmaları yapan Fransız Arkeolog Vincent Francigny tarafından tespit edildi.
Araştırmaların ilk sonucunda Meroitik dilinde yazılan taş yazıtların çoğunlukla "cenaze metinleri" olduğu belirlendi.
Konuya ilişkin kendi sitesinde açıklama yapan Arkeolog Francigny, Meroitik dilinin, Afrika'daki en eski yazılı dil olduğunu ve ortaya çıkarılan bu taş yazıtların birçok konuya ışık tutacağını vurguladı.
Francigny, ortaya çıkan taş yazıtların şimdiye kadar en büyük Meroitik metin koleksiyonunu olduğunun da altını çizdi.
Meroitik dil, Sudan'da Meroitik devirde (yaklaşık MÖ 300- MS 400 yılları arasında) konuşulmuş ve şu anda kullanılmayan bir dildir.
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