HABER

Sudan'da Meroitik dilinde yazılmış taş yazıtlar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 21:00 | Son Güncelleme

Sedeinga nekropolünde bulunan taz yazıtların çoğunlukla "cenaze metinleri" olduğu belirlendi

HARTUM (AA) - Sudan'ın kuzeyinde, toplu mezar yerlerinin bulunduğu Sedeinga nekropolünde, Afrika'nın en eski yazılı dili olan Meroitik diliyle yazılmış taş yazıtlar ortaya çıkarıldı.

Sudan basınına göre taş yazıtları, 1999'dan bu yana Sudan'da kazı çalışmaları yapan Fransız Arkeolog Vincent Francigny tarafından tespit edildi.

Araştırmaların ilk sonucunda Meroitik dilinde yazılan taş yazıtların çoğunlukla "cenaze metinleri" olduğu belirlendi.

Konuya ilişkin kendi sitesinde açıklama yapan Arkeolog Francigny, Meroitik dilinin, Afrika'daki en eski yazılı dil olduğunu ve ortaya çıkarılan bu taş yazıtların birçok konuya ışık tutacağını vurguladı.

Francigny, ortaya çıkan taş yazıtların şimdiye kadar en büyük Meroitik metin koleksiyonunu olduğunun da altını çizdi.

Meroitik dil, Sudan'da Meroitik devirde (yaklaşık MÖ 300- MS 400 yılları arasında) konuşulmuş ve şu anda kullanılmayan bir dildir.

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!
Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!
ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladıABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meroitik dili Sudan taş yazıt

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.