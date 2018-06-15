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Sudan'da Ramazan Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

Sudan'da Ramazan Bayramı

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'daki Uluslararası Afrika Üniversitesinin futbol sahasında kılınan bayram namazına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Camilerin yetersiz olması nedeniyle bayram namazlarını spor sahalarında toplu olarak kılmayı tercih eden Sudanlılar, üniversite kampüsündeki namaza yoğun katılım gösterdi.

Sabah namazının ardından toplanmaya başlayan 10 bine yakın Sudanlı Müslüman, bayram namazı vaktine kadar tekbirler getirerek dualar etti.

Bayram namazının kılınmasının ardından cemaate, hoşgörü konulu hutbe verildi.

Namaza katılan 44 yaşındaki İbrahim Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, ailesiyle bayram namazına katıldığını belirterek, "Mübarek bir ayı geride bıraktık. Oruçlarımızı tuttuk ve zihnimizi ve midemizi temizlemeye çalıştık. Müslümanlar olarak bu bayramı hakkettiğimizi düşünüyorum." dedi.

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