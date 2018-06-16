Sudan'da seçmenler sandık başında

HARTUM (AA) - Sudan'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 09.00'da oy verme işleminin başladığını bildirdi.

Vatandaşların rahat bir şekilde oylarını kullanabilmesi için her türlü tedbirin alındığını belirten Neziroğlu, "Elçilik binamızdaki oy kullanma işlemi 2 gün sürecek. Pazar günü saat 21.00 itibarıyla oy verme sona erecek. Sudan'da ilk olarak 861 seçmen belirlenmişti. Vatandaşlarımıza yaptığımız çağrılar neticesinde bu sayı 924’e çıktı." dedi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği binasında kurulan sandıkta, 924 seçmen 2 gün süreyle oylarını kullanabilecek.

