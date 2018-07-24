Sudan'da şiddetli yağış 3 can aldı

Sudan'da iki gündür devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan Haber Ajansının (SUNA) Devlet Güvenlik ve Acil Durum Komitesine dayandırdığı haberinde, ülke genelinde iki gündür devam eden şiddetli yağışların insan hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de kayıp olduğu belirtilen haberde, selde 2 bin 500 konut ile kamu kurumları ve şehir pazarlarının zarar gördüğü ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Yusuf Rebih Mekki konuya ilişkin, ülke genelinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan koşulların sürekli değerlendirilmesinin yapıldığını bildirdi.

Mekki, acil durumla ilgili tüm kurumların harekete geçtiğine dikkati çekerek, "Yağmurdan en çok etkilenen Kordofan eyaletinde acil müdahale ekibi kuruldu. İnsanların barınak ve yiyecek ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca hastalıklara karşı tıbbi alet ve ilaçlar bölgeye sevk ediliyor." dedi.

