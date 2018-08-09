Sudan'da sınır güvenliği toplantıları başladı

Sudan, komşuları Çad, Libya ve Nijer ile sınır suçlarına karşı mücadele merkezi kurmak için masaya oturdu.

Dört ülkenin Dışişleri Bakanı başkent Hartum'da bir araya gelerek, mücadele merkezinin açılması ve ortak askeri operasyonların yapılması konularını görüştü.

Sudan Dışişleri Bakanı Dırdıri Muhammed Ahmed, toplantının açılış konuşmasında, dört ülkenin sınırlarında güvenlik ve istikrar sağlamak için ortak iş birliği yapmak istediğini söyledi.

Ahmed, toplantılarda ortak bir operasyon merkezi kurmaya yönelik konuların tartışılacağını aktararak, "Silah ve insan kaçakçılarının sınır faaliyetlerini konuşacağız. Bilgi alışverişi olacak. Sınır güvenliği dışında dört ülke toplantıların sonunda adli, yargı ve güvenlik iş birliği anlaşması imzalayacaktır." dedi.

Toplantıların olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Sayala da ortak çabanın özellikle terör tehdidine karşı güvenliği sağlayacağını ifade etti.

Çad Dışişleri Bakanı Muhamed Zayn Şerif ise "Dört ülke arasındaki güvenlik koordinasyonu, özelikle güney Libya'da paralı askerlerin ve aşırıcıların yayılmasının önüne geçecektir." diye konuştu.