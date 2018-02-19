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Sudan’da siyasi tutuklular serbest bırakılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 08:35 | Son Güncelleme

Sudan’da siyasi tutuklular serbest bırakılıyor

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdurrahman Al-Sadık el-Mehdi, siyasi tutukluların serbest bırakılacağını açıkladı.

Mehdi, Kober Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in siyasi tutukluların yanı sıra öğrenci ve kadınların da derhal serbest bırakılmasını istediğini bildirdi.

Siyasi kutuplaşmayı kaldırmak istediklerini belirten Mehdi, devletin tüm taraflarla temas kurma kararlılığının devam edeceğini vurguladı.

Hartum’un kuzeyindeki Kober Cezaevinde 80 siyasi tutuklu bulunuyor.

Ocak ayında muhalefet partileri, Mecliste kabul edilen bütçeyi ve artan hayat pahalılığını protesto etmek için halkı sokağa çağırmıştı. Birkaç kez düzenlenen eylemler sırasında siyasi parti yöneticileri başta olmak üzere yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Beşir, 11 Şubat'ta Güvenlik ve İstihbarat Başkanı Güvenlik ve İstihbarat Başkanı Muhammed Ataulmevla'nın görevinden alındığını açıklamış yerine Salah Abdullah Kuş'u atamıştı.

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