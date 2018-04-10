Sudan’da siyasi tutuklular serbest bırakılıyor

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkedeki bütün siyasi tutukluları serbest bırakma kararı verdi.
Sudan Haber Ajansı'nda (SUNA), siyasi tutuklularının serbest kalması kararıyla birlikte ülkede siyasi ve toplumsal diyaloğun artacağı, ulusal uyum ve barış havasının olumlu bir atmosfer oluşturacağı vurgusu yapıldı.
Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkedeki bütün siyasi tutukluları serbest bırakma kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Hatim Hasan Bahit de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.
Sudan Meclisinde kabul edilen devlet bütçesini ve artan hayat pahalılığını protesto etmek için halkı sokağa çağıran muhalefet partisinden 80 kişi ocak ayında tutuklanmış ve devlet Başkanı el-Beşir'in talimatıyla şubat ayında serbest bırakılmıştı.
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