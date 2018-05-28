Sudan'da Türk Büyükelçiliğinden ramazan yardımı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'daki yardıma muhtaç mültecilere ve üniversite eğitimi alan uluslararası öğrencilere gıda paketi yardımında bulundu.

Büyükelçi İrfan Neziroğlu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Hartum Kültür Merkezi'nde öğrenciler için düzenlenen programda, AA muhabirine, yapılan yardımlarla ümmet bilincinin uyandığını söyledi.

Burada 200 kadar öğrenciye ramazan paketi dağıtan Neziroğlu, ramazanın ilk gününden bu yana yardımların çeşitli şekilde devam ettiğini kaydederek "Şu ana kadar bin adet gıda paketini dağıttık. Sadece Hartum'da değil, Darfur'daki mülteci kamplarına da yardımlarımız ulaştı." dedi.

Neziroğlu ayrıca Hartum eyaletinde "Türkiye İftarları" tertip edildiğini, hastanelerde ve yollarda iftariyelik dağıtıldığını aktararak Sudanlılara Türkiye'nin şefkatli yüzünü gösterdiklerini dile getirdi.

Yardım alan Endonezyalı Ahmedi Asım, "Türkiye her daim mazlumların yanında yer alan bir ülke. Öğrencilere yaptıkları bu yardımın kıymetini ancak öğrenciler anlayabilir." diye konuştu.

Somalili Ayşe Muhammed Adil de Türkiye elçisinin programa katılarak öğrencileri ne kadar önemsediğini gösterdiğini ifade etti.

