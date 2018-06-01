Sudan'da Türk iş adamları Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istiyor

HARTUM (AA) - Sudan'daki Türk iş adamları, başkent Hartum'da açtıkları seçim ofisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istiyor.

Türk iş adamı Muttalip Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için iş adamı arkadaşlarıyla bir ofis açtıklarını, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istediklerini söyledi.

Kandemir, "Kendi irademizle böyle bir seçim ofisi açmak istedik. Bunu Türkiye ile paylaştık ve onlar da çok olumlu karşıladı. Seçim süresince merkezimiz açık kalacak." dedi.

Kandemir, 24 Haziran'da Türkiye'nin hayati bir seçim yaşayacağını kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye 16 yıldır büyük bir gelişim sağladı. Gurbetçiler olarak dışarıdan ülkemize bakan gözler olarak, Türkiye'deki değişimi net görebiliyoruz. Biz istikrarın devam etmesinden yanayız." ifadesini kullandı.

Kandemir, Sudan'da yaşayan seçmenlerin 16-17 Haziran'da oy kullanacaklarını da sözlerine ekledi.

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