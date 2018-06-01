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Sudan'da Türk iş adamları Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 00:02 | Son Güncelleme

Sudan'da Türk iş adamları Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istiyor

HARTUM (AA) - Sudan'daki Türk iş adamları, başkent Hartum'da açtıkları seçim ofisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istiyor.

Türk iş adamı Muttalip Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için iş adamı arkadaşlarıyla bir ofis açtıklarını, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istediklerini söyledi.

Kandemir, "Kendi irademizle böyle bir seçim ofisi açmak istedik. Bunu Türkiye ile paylaştık ve onlar da çok olumlu karşıladı. Seçim süresince merkezimiz açık kalacak." dedi.

Kandemir, 24 Haziran'da Türkiye'nin hayati bir seçim yaşayacağını kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye 16 yıldır büyük bir gelişim sağladı. Gurbetçiler olarak dışarıdan ülkemize bakan gözler olarak, Türkiye'deki değişimi net görebiliyoruz. Biz istikrarın devam etmesinden yanayız." ifadesini kullandı.

Kandemir, Sudan'da yaşayan seçmenlerin 16-17 Haziran'da oy kullanacaklarını da sözlerine ekledi.

- Sudanlılar Erdoğan'ın kazanmasını istiyor

Sudanlı Yasin Ahmed Muhammed, Türkiye'deki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini söyleyerek, "Erdoğan'ın Afrika'daki mazlum halka çok büyük yardımları oluyor. Biz bunları asla unutmayız. Allah onun yardımcısı olsun." diye konuştu.

Seyyid Ebubekir ise "Türkiye'deki seçimin heyecanını biz de yaşıyoruz. Allah'ın izniyle dünya mazlumlarının lideri galip gelecektir." diye konuştu.

Sudan'da yaklaşık bin Türk seçmen bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ofis Sudan

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